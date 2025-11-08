Današnja cena Koala

Današnja cena kriptovalute Koala (KOALA) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz KOALA v USD je -- na KOALA.

Kriptovaluta Koala je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 39,005, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 922.74M KOALA. V zadnjih 24 urah se je KOALA trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je KOALA premaknil -0.00% v zadnji uri in +0.02% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Koala (KOALA)

Tržna kapitalizacija $ 39.01K$ 39.01K $ 39.01K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 42.39K$ 42.39K $ 42.39K Zaloga v obtoku 922.74M 922.74M 922.74M Skupna ponudba 1,002,740,281.910316 1,002,740,281.910316 1,002,740,281.910316

Trenutna tržna kapitalizacija Koala je $ 39.01K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba KOALA je 922.74M, skupna ponudba pa znaša 1002740281.910316. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 42.39K.