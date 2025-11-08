BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute KITTEE v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija KTE je 14,650.04 USD.

KITTEE Cena (KTE)

Cena 1 KTE v USD v živo:

--
----
0.00%1D
KITTEE (KTE) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:29:58 (UTC+8)

Današnja cena KITTEE

Današnja cena kriptovalute KITTEE (KTE) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz KTE v USD je -- na KTE.

Kriptovaluta KITTEE je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 14,650.04, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1000.00M KTE. V zadnjih 24 urah se je KTE trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je KTE premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije KITTEE (KTE)

$ 14.65K
$ 14.65K$ 14.65K

--
----

$ 14.65K
$ 14.65K$ 14.65K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,995.937352
999,999,995.937352 999,999,995.937352

Trenutna tržna kapitalizacija KITTEE je $ 14.65K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba KTE je 1000.00M, skupna ponudba pa znaša 999999995.937352. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 14.65K.

Zgodovina cene KITTEE, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Zgodovina cen KITTEE (KTE) v USD

Danes je bila sprememba cene KITTEE v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene KITTEE v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene KITTEE v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene KITTEE v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0--
30 dni$ 0-77.98%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto KITTEE

Napoved cene KITTEE (KTE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena KTE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen KITTEE (KTE) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena KITTEE lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute KITTEE v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen KTE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute KITTEE.

Kaj je KITTEE (KTE)

Overview of KITTEE (KTE)

KITTEE (ticker: KTE) is a community-driven meme coin built on the Solana blockchain, launched through the pump.fun platform—a popular decentralized exchange for creating and trading meme tokens. As a Solana-based project, it leverages the network's high-speed, low-cost transactions to facilitate quick and accessible trading.

The token embodies the playful spirit of internet culture, centering around a cat-themed mascot. KITTEE positions itself purely as a meme, emphasizing fun, community engagement, and cultural expression rather than any form of financial investment or security. The project explicitly disclaims any intent to function as an investment contract, highlighting its roots in decentralized, peer-to-peer digital creativity.

Origins and Background

KITTEE originated as an online meme, evolving into a tokenized asset on Solana. Its creation draws from the broader meme coin ecosystem, where humorous, viral concepts are transformed into blockchain-based tokens to foster community interaction. The project's logo and artwork were custom-designed to represent KITTEE as a fun, approachable character—a stylized cat that has become synonymous with the token. This mascot draws from popular internet cat memes, tapping into the cultural phenomenon of feline-themed content that has dominated social media for years. Unlike utility-focused cryptocurrencies, KITTEE's foundation is in entertainment and shared enthusiasm, popularized through online communities and social platforms like X (formerly Twitter).

The token was launched on pump.fun, a platform known for enabling anyone to create meme coins with a bonding curve mechanism. This setup allows the token's price to increase as more people buy in, creating a gamified launch experience. As of recent activity the project has seen moments of hype, including announcements of all-time highs and calls to action for community members to join before potential further growth.

Themes and Cultural References

At its core, KITTEE revolves around themes of fun, friendliness, and lighthearted internet culture. The cat mascot, simply named "KITTEE," symbolizes playfulness and approachability, evoking familiar cultural icons like viral cat videos, memes such as Grumpy Cat or Nyan Cat, and the broader "cat economy" in crypto. The token's branding uses "KTE" or "KITTEE" as symbols of support for these ideals, blending whimsy with decentralized principles.

Culturally, KITTEE ties into the meme economy, where digital assets represent shared jokes, identities, and communities rather than traditional value stores. It's not tied to any specific real-world events or narratives but draws from the evergreen appeal of cats in online humor. The project's artwork, including the transparent logo, features a cute, cartoonish cat design that encourages meme creation, sharing, and remixing by the community.

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o KITTEE

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta KITTEE?
Če bi kriptovaluta KITTEE rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute KITTEE.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:29:58 (UTC+8)

Pomembne panožne novice KITTEE (KTE)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti KITTEE

