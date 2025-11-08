Današnja cena KEY

Današnja cena kriptovalute KEY (KEY) v živo je $ 0.03694957, s spremembo 3.03 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz KEY v USD je $ 0.03694957 na KEY.

Kriptovaluta KEY je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3,584,105, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 97.00M KEY. V zadnjih 24 urah se je KEY trgovalo med $ 0.03587474 (najnižje) in $ 0.03829408 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.226519, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.03587474.

V kratkoročni uspešnosti se je KEY premaknil -0.49% v zadnji uri in -23.88% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije KEY (KEY)

Tržna kapitalizacija $ 3.58M$ 3.58M $ 3.58M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 3.58M$ 3.58M $ 3.58M Zaloga v obtoku 97.00M 97.00M 97.00M Skupna ponudba 97,000,000.0 97,000,000.0 97,000,000.0

