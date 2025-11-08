BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Jambo v živo je 0.04046223 USD. Tržna kapitalizacija J je 6,522,354 USD.

Več o J

Informacije o ceni J

Kaj je J

Uradna spletna stran J

Tokenomika J

Napoved cen J

Jambo Logotip

Jambo Cena (J)

Nerazporejeno

$0.0404628
+9.50%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb.
Jambo (J) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:09:55 (UTC+8)

Današnja cena Jambo

Današnja cena kriptovalute Jambo (J) v živo je $ 0.04046223, s spremembo 9.51 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz J v USD je $ 0.04046223 na J.

Kriptovaluta Jambo je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 6,522,354, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 161.01M J. V zadnjih 24 urah se je J trgovalo med $ 0.03691585 (najnižje) in $ 0.04256904 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.910484, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.03542422.

V kratkoročni uspešnosti se je J premaknil -1.80% v zadnji uri in -16.69% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Jambo (J)

$ 6.52M
--
$ 40.51M
161.01M
999,999,733.969875
Trenutna tržna kapitalizacija Jambo je $ 6.52M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba J je 161.01M, skupna ponudba pa znaša 999999733.969875. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 40.51M.

Zgodovina cene Jambo, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.03691585
24H Nizka
$ 0.04256904
24H Visoka

$ 0.03691585
$ 0.04256904
$ 0.910484
$ 0.03542422
-1.80%

+9.51%

-16.69%

-16.69%

Zgodovina cen Jambo (J) v USD

Danes je bila sprememba cene Jambo v USD $ +0.00351314.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Jambo v USD $ -0.0236602687.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Jambo v USD $ -0.0243377440.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Jambo v USD $ -0.0789056144034465.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00351314+9.51%
30 dni$ -0.0236602687-58.47%
60 dni$ -0.0243377440-60.14%
90 dni$ -0.0789056144034465-66.10%

Napoved cene za kriptovaluto Jambo

Napoved cene Jambo (J) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena J v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Jambo (J) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Jambo lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Jambo v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen J za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Jambo.

Kaj je Jambo (J)

Jambo is building the world's largest on-chain mobile network powered by the JamboPhone — the most powerful crypto-native mobile device. We have built this vision through support of top investors including Paradigm, Pantera, OKX, Coinbase, and more.

With Jambo's hardware foundation of mobile nodes across 120+ countries, Jambo and our Ecosystem partners can achieve decentralization faster and more cost-effectively. Network effects can be achieved instantly for use cases including validators, P2P networking, and other new products.

Jambo has onboarded millions into the on-chain economy through the JamboApp which features:

  1. Innovative earning and airdrop opportunities
  2. Jambo Ecosystem dApp store
  3. JamboWallet multi-chain wallet

Jambo is transforming lives in all corners of the world particularly in emerging markets by creating the hub for users to secure next generation blockchain use cases while earning real rewards.

At the heart of the Jambo economy is the Jambo Token, a utility token fueling rewards, discounts, payouts, and more. Powering the decentralized future.

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Jambo

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Jambo?
Če bi kriptovaluta Jambo rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Jambo.
Raziščite več o kriptovaluti Jambo

