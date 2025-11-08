Današnja cena Jambo

Današnja cena kriptovalute Jambo (J) v živo je $ 0.04046223, s spremembo 9.51 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz J v USD je $ 0.04046223 na J.

Kriptovaluta Jambo je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 6,522,354, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 161.01M J. V zadnjih 24 urah se je J trgovalo med $ 0.03691585 (najnižje) in $ 0.04256904 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.910484, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.03542422.

V kratkoročni uspešnosti se je J premaknil -1.80% v zadnji uri in -16.69% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Jambo (J)

Tržna kapitalizacija $ 6.52M$ 6.52M $ 6.52M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 40.51M$ 40.51M $ 40.51M Zaloga v obtoku 161.01M 161.01M 161.01M Skupna ponudba 999,999,733.969875 999,999,733.969875 999,999,733.969875

Trenutna tržna kapitalizacija Jambo je $ 6.52M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba J je 161.01M, skupna ponudba pa znaša 999999733.969875. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 40.51M.