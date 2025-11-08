Jambo Cena (J)
Današnja cena kriptovalute Jambo (J) v živo je $ 0.04046223, s spremembo 9.51 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz J v USD je $ 0.04046223 na J.
Kriptovaluta Jambo je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 6,522,354, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 161.01M J. V zadnjih 24 urah se je J trgovalo med $ 0.03691585 (najnižje) in $ 0.04256904 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.910484, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.03542422.
V kratkoročni uspešnosti se je J premaknil -1.80% v zadnji uri in -16.69% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija Jambo je $ 6.52M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba J je 161.01M, skupna ponudba pa znaša 999999733.969875. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 40.51M.
-1.80%
+9.51%
-16.69%
-16.69%
Danes je bila sprememba cene Jambo v USD $ +0.00351314.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Jambo v USD $ -0.0236602687.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Jambo v USD $ -0.0243377440.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Jambo v USD $ -0.0789056144034465.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ +0.00351314
|+9.51%
|30 dni
|$ -0.0236602687
|-58.47%
|60 dni
|$ -0.0243377440
|-60.14%
|90 dni
|$ -0.0789056144034465
|-66.10%
Leta 2040 bi cena Jambo lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Jambo is building the world's largest on-chain mobile network powered by the JamboPhone — the most powerful crypto-native mobile device. We have built this vision through support of top investors including Paradigm, Pantera, OKX, Coinbase, and more.
With Jambo's hardware foundation of mobile nodes across 120+ countries, Jambo and our Ecosystem partners can achieve decentralization faster and more cost-effectively. Network effects can be achieved instantly for use cases including validators, P2P networking, and other new products.
Jambo has onboarded millions into the on-chain economy through the JamboApp which features:
Jambo is transforming lives in all corners of the world particularly in emerging markets by creating the hub for users to secure next generation blockchain use cases while earning real rewards.
At the heart of the Jambo economy is the Jambo Token, a utility token fueling rewards, discounts, payouts, and more. Powering the decentralized future.
MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!
|Čas (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|11-08 07:05:00
|Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
|11-07 21:26:04
|Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
|11-07 01:12:41
|Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC
Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu
Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.