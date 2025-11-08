Današnja cena Jake

Današnja cena kriptovalute Jake (JAKE) v živo je $ 0.00000622, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz JAKE v USD je $ 0.00000622 na JAKE.

Kriptovaluta Jake je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 6,211.31, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.33M JAKE. V zadnjih 24 urah se je JAKE trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00002696, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000619.

V kratkoročni uspešnosti se je JAKE premaknil -- v zadnji uri in -11.26% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Jake (JAKE)

Tržna kapitalizacija $ 6.21K$ 6.21K $ 6.21K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 6.21K$ 6.21K $ 6.21K Zaloga v obtoku 999.33M 999.33M 999.33M Skupna ponudba 999,331,855.112463 999,331,855.112463 999,331,855.112463

Trenutna tržna kapitalizacija Jake je $ 6.21K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba JAKE je 999.33M, skupna ponudba pa znaša 999331855.112463. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 6.21K.