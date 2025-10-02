Tokenomika ivault (IVT)

Tokenomika in analiza cen ivault (IVT)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za ivault (IVT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 3.48M
$ 3.48M$ 3.48M
Skupna ponudba:
$ 1.20B
$ 1.20B$ 1.20B
Razpoložljivi obtok:
$ 162.89M
$ 162.89M$ 162.89M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 25.65M
$ 25.65M$ 25.65M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.063788
$ 0.063788$ 0.063788
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.01185343
$ 0.01185343$ 0.01185343
Trenutna cena:
$ 0.02136377
$ 0.02136377$ 0.02136377

Informacije o ivault (IVT)

The ivault Token powers the "ivault - Share, earn, connect" mobile app for iOS and Android. It gives you access to earning cash by renting and selling items, connecting with like-minded people, and earning rewards by collecting eco-points.

Using ivault is inherently more sustainable than buying new. It bypasses today’s inflationary pressures and strengthens neighborliness – while helping to cut the carbon pressure that comes from manufacturing unnecessary “stuff”.

Join the revolution! ivault is the next-gen Web3 lifestyle app rewarding sustainable actions.

Uradna spletna stran:
https://ivault.io
Bela knjiga:
https://whitepaper.ivault.io

Tokenomika ivault (IVT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike ivault (IVT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov IVT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov IVT.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko IVT, raziščite ceno žetona IVT v živo!

Napoved cene IVT

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal IVT? Naša stran za napovedovanje cen IVT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

