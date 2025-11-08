Današnja cena Itty Bitty

Današnja cena kriptovalute Itty Bitty (ITTY) v živo je $ 0.00007819, s spremembo 27.71 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ITTY v USD je $ 0.00007819 na ITTY.

Kriptovaluta Itty Bitty je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 78,613, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.87M ITTY. V zadnjih 24 urah se je ITTY trgovalo med $ 0.00005881 (najnižje) in $ 0.00008283 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00045914, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00005425.

V kratkoročni uspešnosti se je ITTY premaknil -1.53% v zadnji uri in -45.47% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Itty Bitty (ITTY)

Tržna kapitalizacija $ 78.61K$ 78.61K $ 78.61K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 78.61K$ 78.61K $ 78.61K Zaloga v obtoku 999.87M 999.87M 999.87M Skupna ponudba 999,871,446.660046 999,871,446.660046 999,871,446.660046

