Današnja cena infraX

Današnja cena kriptovalute infraX (INFRA) v živo je $ 0.487461, s spremembo 5.37 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz INFRA v USD je $ 0.487461 na INFRA.

Kriptovaluta infraX je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 487,529, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00M INFRA. V zadnjih 24 urah se je INFRA trgovalo med $ 0.451803 (najnižje) in $ 0.489821 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 45.71, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.327661.

V kratkoročni uspešnosti se je INFRA premaknil +0.15% v zadnji uri in -17.46% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije infraX (INFRA)

Tržna kapitalizacija $ 487.53K$ 487.53K $ 487.53K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 487.53K$ 487.53K $ 487.53K Zaloga v obtoku 1.00M 1.00M 1.00M Skupna ponudba 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

