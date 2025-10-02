Odkrijte ključne vpoglede v Indi (INDI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

With zero tax, significant burns, and a focus on fairness, we’ve already burned 19.5% of the supply right after launch. Indi is set to become the top meme on the Sonic blockchain. With several interactions from the CEO Michael Kong.

Indi is the meme token inspired by Indi, the cat of Sonic’s CEO, Michael Kong. Combining meme culture with a strong community, Indi is here to make its mark in the crypto world.

Zdaj, ko razumete tokenomiko INDI, raziščite ceno žetona INDI v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov INDI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Indi (INDI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal INDI? Naša stran za napovedovanje cen INDI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

