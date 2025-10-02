Tokenomika Indi (INDI)
Tokenomika in analiza cen Indi (INDI)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Indi (INDI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Indi (INDI)
Indi is the meme token inspired by Indi, the cat of Sonic’s CEO, Michael Kong. Combining meme culture with a strong community, Indi is here to make its mark in the crypto world.
With zero tax, significant burns, and a focus on fairness, we’ve already burned 19.5% of the supply right after launch. Indi is set to become the top meme on the Sonic blockchain. With several interactions from the CEO Michael Kong.
Join us as we embrace this exciting new chapter where cuteness meets crypto, following our successful launch on Sonic.
Tokenomika Indi (INDI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Indi (INDI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov INDI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov INDI.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko INDI, raziščite ceno žetona INDI v živo!
Napoved cene INDI
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal INDI? Naša stran za napovedovanje cen INDI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti