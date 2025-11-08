Današnja cena IMPULSE

Današnja cena kriptovalute IMPULSE (IMPULSE) v živo je $ 0.00005329, s spremembo 0.76 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz IMPULSE v USD je $ 0.00005329 na IMPULSE.

Kriptovaluta IMPULSE je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 53,183, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 997.96M IMPULSE. V zadnjih 24 urah se je IMPULSE trgovalo med $ 0.00005326 (najnižje) in $ 0.00005373 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00084563, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00005326.

V kratkoročni uspešnosti se je IMPULSE premaknil -0.00% v zadnji uri in -18.42% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije IMPULSE (IMPULSE)

