Današnja cena kriptovalute IMPULSE v živo je 0.00005329 USD. Tržna kapitalizacija IMPULSE je 53,183 USD. Spremljajte posodobitve cen iz IMPULSE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o IMPULSE

Informacije o ceni IMPULSE

Kaj je IMPULSE

Uradna spletna stran IMPULSE

Tokenomika IMPULSE

Napoved cen IMPULSE

IMPULSE Logotip

IMPULSE Cena (IMPULSE)

Nerazporejeno

Cena 1 IMPULSE v USD v živo:

--
----
-0.70%1D
USD
IMPULSE (IMPULSE) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:44:20 (UTC+8)

Današnja cena IMPULSE

Današnja cena kriptovalute IMPULSE (IMPULSE) v živo je $ 0.00005329, s spremembo 0.76 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz IMPULSE v USD je $ 0.00005329 na IMPULSE.

Kriptovaluta IMPULSE je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 53,183, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 997.96M IMPULSE. V zadnjih 24 urah se je IMPULSE trgovalo med $ 0.00005326 (najnižje) in $ 0.00005373 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00084563, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00005326.

V kratkoročni uspešnosti se je IMPULSE premaknil -0.00% v zadnji uri in -18.42% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije IMPULSE (IMPULSE)

$ 53.18K
--
$ 53.18K
997.96M
997,958,329.854311
Trenutna tržna kapitalizacija IMPULSE je $ 53.18K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba IMPULSE je 997.96M, skupna ponudba pa znaša 997958329.854311. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 53.18K.

Zgodovina cene IMPULSE, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00005326
24H Nizka
$ 0.00005373
24H Visoka

$ 0.00005326
$ 0.00005373
$ 0.00084563
$ 0.00005326
-0.00%

-0.75%

-18.42%

-18.42%

Zgodovina cen IMPULSE (IMPULSE) v USD

Danes je bila sprememba cene IMPULSE v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene IMPULSE v USD $ -0.0000195793.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene IMPULSE v USD $ -0.0000411515.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene IMPULSE v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0-0.75%
30 dni$ -0.0000195793-36.74%
60 dni$ -0.0000411515-77.22%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto IMPULSE

Napoved cene IMPULSE (IMPULSE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena IMPULSE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen IMPULSE (IMPULSE) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena IMPULSE lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute IMPULSE v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen IMPULSE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute IMPULSE.

Kaj je IMPULSE (IMPULSE)

Impulse is a story-driven onchain IP shaped at its core by art and lore, where every creative decision ties back to narrative depth and worldbuilding. What makes Impulse distinct is our commitment to storytelling as the foundation for everything we do, ensuring the project remains authentic and immersive. Beyond simply crafting compelling tales, our ambition is to grow this into one of the biggest and most recognizable brands in the web3 space. While we pursue large-scale expansion and visibility, we remain dedicated to keeping lore and storytelling at the forefront, ensuring that the heart of Impulse always stays true to the imaginative universe that started it all.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir IMPULSE (IMPULSE)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o IMPULSE

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta IMPULSE?
Če bi kriptovaluta IMPULSE rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute IMPULSE.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:44:20 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti IMPULSE (IMPULSE)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti IMPULSE

