Današnja cena kriptovalute IMPULSE v živo je 0.00005329 USD. Tržna kapitalizacija IMPULSE je 53,183 USD. Spremljajte posodobitve cen iz IMPULSE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute IMPULSE v živo je 0.00005329 USD. Tržna kapitalizacija IMPULSE je 53,183 USD. Spremljajte posodobitve cen iz IMPULSE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute IMPULSE (IMPULSE) v živo je $ 0.00005329, s spremembo 0.76 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz IMPULSE v USD je $ 0.00005329 na IMPULSE.
Kriptovaluta IMPULSE je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 53,183, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 997.96M IMPULSE. V zadnjih 24 urah se je IMPULSE trgovalo med $ 0.00005326 (najnižje) in $ 0.00005373 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00084563, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00005326.
V kratkoročni uspešnosti se je IMPULSE premaknil -0.00% v zadnji uri in -18.42% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Tržne informacije IMPULSE (IMPULSE)
$ 53.18K
$ 53.18K$ 53.18K
--
----
$ 53.18K
$ 53.18K$ 53.18K
997.96M
997.96M 997.96M
997,958,329.854311
997,958,329.854311 997,958,329.854311
Trenutna tržna kapitalizacija IMPULSE je $ 53.18K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba IMPULSE je 997.96M, skupna ponudba pa znaša 997958329.854311. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 53.18K.
Zgodovina cene IMPULSE, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00005326
$ 0.00005326$ 0.00005326
24H Nizka
$ 0.00005373
$ 0.00005373$ 0.00005373
24H Visoka
$ 0.00005326
$ 0.00005326$ 0.00005326
$ 0.00005373
$ 0.00005373$ 0.00005373
$ 0.00084563
$ 0.00084563$ 0.00084563
$ 0.00005326
$ 0.00005326$ 0.00005326
-0.00%
-0.75%
-18.42%
-18.42%
Zgodovina cen IMPULSE (IMPULSE) v USD
Danes je bila sprememba cene IMPULSE v USD $ 0. V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene IMPULSE v USD $ -0.0000195793. V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene IMPULSE v USD $ -0.0000411515. V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene IMPULSE v USD $ 0.
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ 0
-0.75%
30 dni
$ -0.0000195793
-36.74%
60 dni
$ -0.0000411515
-77.22%
90 dni
$ 0
--
Napoved cene za kriptovaluto IMPULSE
Napoved cene IMPULSE (IMPULSE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena IMPULSE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen IMPULSE (IMPULSE) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena IMPULSE lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute IMPULSE v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen IMPULSE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute IMPULSE.
Kaj je IMPULSE (IMPULSE)
Impulse is a story-driven onchain IP shaped at its core by art and lore, where every creative decision ties back to narrative depth and worldbuilding. What makes Impulse distinct is our commitment to storytelling as the foundation for everything we do, ensuring the project remains authentic and immersive. Beyond simply crafting compelling tales, our ambition is to grow this into one of the biggest and most recognizable brands in the web3 space. While we pursue large-scale expansion and visibility, we remain dedicated to keeping lore and storytelling at the forefront, ensuring that the heart of Impulse always stays true to the imaginative universe that started it all.
Impulse is a story-driven onchain IP shaped at its core by art and lore, where every creative decision ties back to narrative depth and worldbuilding. What makes Impulse distinct is our commitment to storytelling as the foundation for everything we do, ensuring the project remains authentic and immersive. Beyond simply crafting compelling tales, our ambition is to grow this into one of the biggest and most recognizable brands in the web3 space. While we pursue large-scale expansion and visibility, we remain dedicated to keeping lore and storytelling at the forefront, ensuring that the heart of Impulse always stays true to the imaginative universe that started it all.
MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta IMPULSE?
Če bi kriptovaluta IMPULSE rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute IMPULSE.
Koliko je kriptovaluta IMPULSE vredna danes?
Današnja cena kriptovalute IMPULSE je $ 0.00005329. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta IMPULSE še vedno dobra naložba?
IMPULSE ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v IMPULSE, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto IMPULSE?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto IMPULSE v vrednosti --.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute IMPULSE?
Cena kriptovalute IMPULSE se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute IMPULSE v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena IMPULSE.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute IMPULSE?
Na ceno IMPULSE vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,029.54
+1.21%
ETH
3,408.23
+3.35%
SOL
159.27
+2.48%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.2063
+10.39%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za IMPULSE na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par IMPULSE/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute IMPULSE gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute IMPULSE letos rasla?
Cena kriptovalute IMPULSE bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute IMPULSE (IMPULSE).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:44:20 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti IMPULSE (IMPULSE)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-08 07:05:00
Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.