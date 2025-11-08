BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Identified Flying Objects v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija IFO je 12,441.72 USD. Spremljajte posodobitve cen iz IFO v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o IFO

Informacije o ceni IFO

Kaj je IFO

Uradna spletna stran IFO

Tokenomika IFO

Napoved cen IFO

Identified Flying Objects Logotip

Identified Flying Objects Cena (IFO)

Nerazporejeno

Cena 1 IFO v USD v živo:

--
----
+2.40%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Identified Flying Objects (IFO) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 22:27:27 (UTC+8)

Današnja cena Identified Flying Objects

Današnja cena kriptovalute Identified Flying Objects (IFO) v živo je --, s spremembo 2.45 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz IFO v USD je -- na IFO.

Kriptovaluta Identified Flying Objects je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 12,441.72, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B IFO. V zadnjih 24 urah se je IFO trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je IFO premaknil -0.43% v zadnji uri in +12.62% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Identified Flying Objects (IFO)

$ 12.44K
$ 12.44K$ 12.44K

--
----

$ 12.44K
$ 12.44K$ 12.44K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Identified Flying Objects je $ 12.44K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba IFO je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 12.44K.

Zgodovina cene Identified Flying Objects, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.43%

+2.45%

+12.62%

+12.62%

Zgodovina cen Identified Flying Objects (IFO) v USD

Danes je bila sprememba cene Identified Flying Objects v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Identified Flying Objects v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Identified Flying Objects v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Identified Flying Objects v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+2.45%
30 dni$ 0-48.21%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Identified Flying Objects

Napoved cene Identified Flying Objects (IFO) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena IFO v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Identified Flying Objects (IFO) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Identified Flying Objects lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Identified Flying Objects v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen IFO za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Identified Flying Objects.

Kaj je Identified Flying Objects (IFO)

The IFOnetwork introduces a decentralized global network designed to create a single, verified, real-time map of the sky. By leveraging a global network of citizen-scientists, advanced AI analysis, and the immutability of the Ethereum blockchain, IFOnetwork aims to identify, track, and classify all objects in Earth's atmosphere and low orbit. The native ERC20 token, $IFO, is the economic engine of this ecosystem, incentivizing data contribution and fueling the long-term vision of a transparent and monetizable data marketplace. Our mission begins with cataloging the sky and expands to providing critical, verifiable data on a global scale, including the long-term goal of monitoring weapons systems to promote transparency and global security.

Vir Identified Flying Objects (IFO)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Identified Flying Objects

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Identified Flying Objects?
Če bi kriptovaluta Identified Flying Objects rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Identified Flying Objects.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 22:27:27 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Identified Flying Objects (IFO)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Identified Flying Objects

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.