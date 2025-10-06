Današnja cena Hyperwave HLP v živo je 1.025 USD. Spremljajte posodobitve cen HWHLP v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen HWHLP.Današnja cena Hyperwave HLP v živo je 1.025 USD. Spremljajte posodobitve cen HWHLP v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen HWHLP.

Hyperwave HLP Cena (HWHLP)

Cena 1 HWHLP v USD v živo:

$1.029
$1.029$1.029
-0.10%1D
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb.
Hyperwave HLP (HWHLP) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-06 06:33:56 (UTC+8)

Informacije o ceni Hyperwave HLP (HWHLP) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen:
$ 1.025
$ 1.025$ 1.025
24H Nizka
$ 1.034
$ 1.034$ 1.034
24H Visoka

$ 1.025
$ 1.025$ 1.025

$ 1.034
$ 1.034$ 1.034

$ 1.045
$ 1.045$ 1.045

$ 0.967762
$ 0.967762$ 0.967762

-0.21%

-0.48%

-0.41%

-0.41%

Cena Hyperwave HLP (HWHLP) v realnem času je $1.025. V zadnjih 24 urah se je HWHLP trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 1.025 in najvišjo vrednostjo $ 1.034, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena HWHLP v vseh časov je $ 1.045, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.967762.

Kratkoročna uspešnost HWHLP se je v zadnji uri spremenila za -0.21%, v 24 urah -0.48% in v 7 dneh -0.41%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije Hyperwave HLP (HWHLP)

$ 11.77M
$ 11.77M$ 11.77M

--
----

$ 11.77M
$ 11.77M$ 11.77M

11.44M
11.44M 11.44M

11,437,715.125367
11,437,715.125367 11,437,715.125367

Trenutna tržna kapitalizacija Hyperwave HLP je $ 11.77M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba HWHLP je 11.44M, skupna ponudba pa znaša 11437715.125367. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 11.77M.

Zgodovina cen Hyperwave HLP (HWHLP) v USD

Danes je bila sprememba cene Hyperwave HLP v USD $ -0.005006468850494.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Hyperwave HLP v USD $ +0.0024581550.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Hyperwave HLP v USD $ +0.0089911975.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Hyperwave HLP v USD $ +0.01517628080339.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.005006468850494-0.48%
30 dni$ +0.0024581550+0.24%
60 dni$ +0.0089911975+0.88%
90 dni$ +0.01517628080339+1.50%

Kaj je Hyperwave HLP (HWHLP)

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Hyperwave HLP (HWHLP)

Uradna spletna stran

Napoved cene Hyperwave HLP (USD)

Koliko bo Hyperwave HLP (HWHLP) vreden v USD jutri, prihodnji teden ali prihodnji mesec? Na kakšno vrednost bi lahko bil ocenjen vaše premoženje v Hyperwave HLP (HWHLP) leta 2025, 2026, 2027, 2028 – ali celo čez 10 ali 20 let? Z našim orodjem za napovedovanje cen lahko preučite kratkoročne in dolgoročne napovedi za Hyperwave HLP.

Preverite napoved cene Hyperwave HLP zdaj!

HWHLP v lokalne valute

Tokenomika Hyperwave HLP (HWHLP)

Z razumevanjem tokenomike Hyperwave HLP (HWHLP) lahko dobite globlji vpogled v dolgoročno vrednost in potencial rasti. Tokenomika razkriva osnovno strukturo ekonomije projekta, od tega, kako se žetoni razdeljujejo, do tega, kako se upravlja njihova ponudba. Spoznajte obsežno tokenomiko HWHLP zdaj!

Ljudje zanima tudi: Druga vprašanja o Hyperwave HLP (HWHLP)

Koliko je danes vreden Hyperwave HLP (HWHLP)?
Cena HWHLP v živo v USD je 1.025 USD, ki se posodablja v realnem času z najnovejšimi tržnimi podatki.
Kakšna je trenutna cena HWHLP v USD?
Trenutna cena HWHLP v USD je $ 1.025. Preverite Pretvorbo MEXC za natančno pretvorbo žetonov.
Kolikšna je tržna kapitalizacija družbe Hyperwave HLP?
Tržna kapitalizacija za HWHLP je $ 11.77M USD. Tržna vrednost = trenutna cena × ponudba v obtoku. Označuje skupno tržno vrednost žetona in njegovo razvrstitev.
Kolikšen je razpoložljivi obtok HWHLP?
Razpoložljivi obtok HWHLP je 11.44M USD.
Kolikšna je bila najvišja cena (ATH) v zgodovini HWHLP?
HWHLP je dosegel ceno najvišjo ceno ATH v višini 1.045 USD.
Kolikšna je bila najnižja cena HWHLP vseh časov (ATL)?
HWHLP vije dosegel najnižjo ceno ATL v višini 0.967762 USD.
Kolikšen je volumen trgovanja HWHLP?
24-urni volumen trgovanja v živo za HWHLP je -- USD.
Bo HWHLP zrasel?
Cena HWHLP se lahko letos zviša, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo preverite napovedi cen HWHLP.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-06 06:33:56 (UTC+8)

