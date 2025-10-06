Informacije o ceni Hyperwave HLP (HWHLP) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen: Nizka $ 1.025, Visoka $ 1.034. Najvišja vseh časov $ 1.045. Najnižja cena $ 0.967762. Sprememba cene (1H) -0.21%, Sprememba cene (1D) -0.48%, Sprememba cene (7D) -0.41%.

Cena Hyperwave HLP (HWHLP) v realnem času je $1.025. V zadnjih 24 urah se je HWHLP trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 1.025 in najvišjo vrednostjo $ 1.034, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena HWHLP v vseh časov je $ 1.045, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.967762.

Kratkoročna uspešnost HWHLP se je v zadnji uri spremenila za -0.21%, v 24 urah -0.48% in v 7 dneh -0.41%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije Hyperwave HLP (HWHLP)

Tržna kapitalizacija $ 11.77M, Volumen (24H) --, Popolnoma razredčna tržna kapitalizacija $ 11.77M, Zaloga v obtoku 11.44M, Skupna ponudba 11,437,715.125367

Trenutna tržna kapitalizacija Hyperwave HLP je $ 11.77M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba HWHLP je 11.44M, skupna ponudba pa znaša 11437715.125367. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 11.77M.