Današnja cena HITDEX

Današnja cena kriptovalute HITDEX (HIT) v živo je --, s spremembo 15.44 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HIT v USD je -- na HIT.

Kriptovaluta HITDEX je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 51,020, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 395.81M HIT. V zadnjih 24 urah se je HIT trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00189769, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je HIT premaknil -0.46% v zadnji uri in -4.49% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije HITDEX (HIT)

Tržna kapitalizacija $ 51.02K$ 51.02K $ 51.02K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 128.36K$ 128.36K $ 128.36K Zaloga v obtoku 395.81M 395.81M 395.81M Skupna ponudba 995,806,130.4830385 995,806,130.4830385 995,806,130.4830385

Trenutna tržna kapitalizacija HITDEX je $ 51.02K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba HIT je 395.81M, skupna ponudba pa znaša 995806130.4830385. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 128.36K.