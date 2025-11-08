Današnja cena Hexagon

Današnja cena kriptovalute Hexagon (HEXA) v živo je --, s spremembo 0.54 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HEXA v USD je -- na HEXA.

Kriptovaluta Hexagon je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 60,899, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.56T HEXA. V zadnjih 24 urah se je HEXA trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je HEXA premaknil +0.57% v zadnji uri in -19.97% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Hexagon (HEXA)

Tržna kapitalizacija $ 60.90K$ 60.90K $ 60.90K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 60.90K$ 60.90K $ 60.90K Zaloga v obtoku 1.56T 1.56T 1.56T Skupna ponudba 1,555,369,000,000.0 1,555,369,000,000.0 1,555,369,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Hexagon je $ 60.90K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba HEXA je 1.56T, skupna ponudba pa znaša 1555369000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 60.90K.