Današnja cena HERMES

Današnja cena kriptovalute HERMES (HERMES) v živo je $ 0.03137844, s spremembo 14.80 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HERMES v USD je $ 0.03137844 na HERMES.

Kriptovaluta HERMES je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 609,099, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 19.23M HERMES. V zadnjih 24 urah se je HERMES trgovalo med $ 0.02603186 (najnižje) in $ 0.03294292 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.18065, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.01960026.

V kratkoročni uspešnosti se je HERMES premaknil -3.17% v zadnji uri in +4.55% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije HERMES (HERMES)

Tržna kapitalizacija $ 609.10K$ 609.10K $ 609.10K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 609.10K$ 609.10K $ 609.10K Zaloga v obtoku 19.23M 19.23M 19.23M Skupna ponudba 19,231,371.54556538 19,231,371.54556538 19,231,371.54556538

Trenutna tržna kapitalizacija HERMES je $ 609.10K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba HERMES je 19.23M, skupna ponudba pa znaša 19231371.54556538. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 609.10K.