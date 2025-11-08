BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute HERMES v živo je 0.03137844 USD. Tržna kapitalizacija HERMES je 609,099 USD. Spremljajte posodobitve cen iz HERMES v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o HERMES

Informacije o ceni HERMES

Kaj je HERMES

Uradna spletna stran HERMES

Tokenomika HERMES

Napoved cen HERMES

HERMES Logotip

HERMES Cena (HERMES)

Nerazporejeno

Cena 1 HERMES v USD v živo:

$0.03132386
+14.40%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih osebe. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij.
USD
HERMES (HERMES) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:00:48 (UTC+8)

Današnja cena HERMES

Današnja cena kriptovalute HERMES (HERMES) v živo je $ 0.03137844, s spremembo 14.80 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HERMES v USD je $ 0.03137844 na HERMES.

Kriptovaluta HERMES je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 609,099, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 19.23M HERMES. V zadnjih 24 urah se je HERMES trgovalo med $ 0.02603186 (najnižje) in $ 0.03294292 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.18065, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.01960026.

V kratkoročni uspešnosti se je HERMES premaknil -3.17% v zadnji uri in +4.55% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije HERMES (HERMES)

$ 609.10K
--
$ 609.10K
19.23M
19,231,371.54556538
Trenutna tržna kapitalizacija HERMES je $ 609.10K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba HERMES je 19.23M, skupna ponudba pa znaša 19231371.54556538. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 609.10K.

Zgodovina cene HERMES, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.02603186
24H Nizka
$ 0.03294292
24H Visoka

$ 0.02603186
$ 0.03294292
$ 0.18065
$ 0.01960026
-3.17%

+14.80%

+4.55%

+4.55%

Zgodovina cen HERMES (HERMES) v USD

Danes je bila sprememba cene HERMES v USD $ +0.00404587.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene HERMES v USD $ -0.0026957939.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene HERMES v USD $ -0.0241887764.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene HERMES v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00404587+14.80%
30 dni$ -0.0026957939-8.59%
60 dni$ -0.0241887764-77.08%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto HERMES

Napoved cene HERMES (HERMES) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena HERMES v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen HERMES (HERMES) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena HERMES lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute HERMES v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen HERMES za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute HERMES.

Kaj je HERMES (HERMES)

Hermes is an AI agent powered by Bittensor, designed to transform decentralized weather intelligence into actionable commodity trade signals. Built on Subnet 18 (“Zeus”), Hermes processes high-frequency forecasts of temperature, precipitation, and wind, then translates them into market-ready insights. The agent’s primary function is to anticipate volatility in weather-sensitive commodities such as corn, wheat, cocoa, coffee, sugar, natural gas, and electricity.

Rather than presenting raw data, Hermes delivers narrative-driven intelligence tailored for traders, DAOs, protocols, and autonomous agents. By bridging decentralized forecasting outputs with trading context, Hermes reduces complexity and provides signal before market consensus forms. This enables participants to act on real-world volatility faster and with greater clarity than through traditional forecasting systems.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir HERMES (HERMES)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o HERMES

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta HERMES?
Če bi kriptovaluta HERMES rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute HERMES.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:00:48 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti HERMES (HERMES)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti HERMES

