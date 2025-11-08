Današnja cena Hat

Današnja cena kriptovalute Hat (HAT) v živo je $ 0.00251231, s spremembo 6.13 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HAT v USD je $ 0.00251231 na HAT.

Kriptovaluta Hat je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 36,232, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 14.42M HAT. V zadnjih 24 urah se je HAT trgovalo med $ 0.0023673 (najnižje) in $ 0.00256579 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0469251, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00192629.

V kratkoročni uspešnosti se je HAT premaknil +0.00% v zadnji uri in -34.48% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Hat (HAT)

Tržna kapitalizacija $ 36.23K$ 36.23K $ 36.23K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 155.65K$ 155.65K $ 155.65K Zaloga v obtoku 14.42M 14.42M 14.42M Skupna ponudba 61,955,726.73853378 61,955,726.73853378 61,955,726.73853378

