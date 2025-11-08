Današnja cena Hand Guy

Današnja cena kriptovalute Hand Guy (HANDGUY) v živo je --, s spremembo 4.90 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HANDGUY v USD je -- na HANDGUY.

Kriptovaluta Hand Guy je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 7,861.6, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.23M HANDGUY. V zadnjih 24 urah se je HANDGUY trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00128685, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je HANDGUY premaknil -0.67% v zadnji uri in -17.89% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Hand Guy (HANDGUY)

Tržna kapitalizacija $ 7.86K$ 7.86K $ 7.86K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 7.86K$ 7.86K $ 7.86K Zaloga v obtoku 999.23M 999.23M 999.23M Skupna ponudba 999,233,878.687745 999,233,878.687745 999,233,878.687745

