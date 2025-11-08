Današnja cena Grodo AI

Današnja cena kriptovalute Grodo AI (GRODO) v živo je --, s spremembo 18.49 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GRODO v USD je -- na GRODO.

Kriptovaluta Grodo AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 70,141, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 99.46B GRODO. V zadnjih 24 urah se je GRODO trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je GRODO premaknil +4.41% v zadnji uri in -59.97% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Grodo AI (GRODO)

Tržna kapitalizacija $ 70.14K$ 70.14K $ 70.14K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 70.14K$ 70.14K $ 70.14K Zaloga v obtoku 99.46B 99.46B 99.46B Skupna ponudba 99,460,167,937.88539 99,460,167,937.88539 99,460,167,937.88539

Trenutna tržna kapitalizacija Grodo AI je $ 70.14K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba GRODO je 99.46B, skupna ponudba pa znaša 99460167937.88539. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 70.14K.