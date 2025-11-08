Današnja cena Green

Današnja cena kriptovalute Green (GREEN) v živo je $ 0.00037354, s spremembo 0.28 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GREEN v USD je $ 0.00037354 na GREEN.

Kriptovaluta Green je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 17,806,880, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 47.64B GREEN. V zadnjih 24 urah se je GREEN trgovalo med $ 0.00036493 (najnižje) in $ 0.00041344 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00065911, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00005588.

V kratkoročni uspešnosti se je GREEN premaknil -0.03% v zadnji uri in -23.62% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Green (GREEN)

Tržna kapitalizacija $ 17.81M$ 17.81M $ 17.81M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 17.81M$ 17.81M $ 17.81M Zaloga v obtoku 47.64B 47.64B 47.64B Skupna ponudba 47,642,563,899.38883 47,642,563,899.38883 47,642,563,899.38883

Trenutna tržna kapitalizacija Green je $ 17.81M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba GREEN je 47.64B, skupna ponudba pa znaša 47642563899.38883. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 17.81M.