Današnja cena GRDM

Današnja cena kriptovalute GRDM (GRDM) v živo je $ 0.01741862, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GRDM v USD je $ 0.01741862 na GRDM.

Kriptovaluta GRDM je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 6,967,449, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 400.00M GRDM. V zadnjih 24 urah se je GRDM trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.02841479, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.01535586.

V kratkoročni uspešnosti se je GRDM premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije GRDM (GRDM)

Tržna kapitalizacija $ 6.97M$ 6.97M $ 6.97M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 17.42M$ 17.42M $ 17.42M Zaloga v obtoku 400.00M 400.00M 400.00M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

