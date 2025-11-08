Današnja cena GPUAI

Današnja cena kriptovalute GPUAI (GPUAI) v živo je $ 0.00687278, s spremembo 9.93 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GPUAI v USD je $ 0.00687278 na GPUAI.

Kriptovaluta GPUAI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 422,675, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 61.50M GPUAI. V zadnjih 24 urah se je GPUAI trgovalo med $ 0.00620762 (najnižje) in $ 0.00714373 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.6198, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00437792.

V kratkoročni uspešnosti se je GPUAI premaknil +0.98% v zadnji uri in +18.21% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije GPUAI (GPUAI)

Tržna kapitalizacija $ 422.68K$ 422.68K $ 422.68K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 687.28K$ 687.28K $ 687.28K Zaloga v obtoku 61.50M 61.50M 61.50M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

