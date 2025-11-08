GPUAI Cena (GPUAI)
Današnja cena kriptovalute GPUAI (GPUAI) v živo je $ 0.00687278, s spremembo 9.93 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GPUAI v USD je $ 0.00687278 na GPUAI.
Kriptovaluta GPUAI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 422,675, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 61.50M GPUAI. V zadnjih 24 urah se je GPUAI trgovalo med $ 0.00620762 (najnižje) in $ 0.00714373 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.6198, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00437792.
V kratkoročni uspešnosti se je GPUAI premaknil +0.98% v zadnji uri in +18.21% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija GPUAI je $ 422.68K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba GPUAI je 61.50M, skupna ponudba pa znaša 100000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 687.28K.
+0.98%
+9.93%
+18.21%
+18.21%
Danes je bila sprememba cene GPUAI v USD $ +0.00062082.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene GPUAI v USD $ -0.0001473338.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene GPUAI v USD $ -0.0001125287.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene GPUAI v USD $ -0.000202638159421079.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ +0.00062082
|+9.93%
|30 dni
|$ -0.0001473338
|-2.14%
|60 dni
|$ -0.0001125287
|-1.63%
|90 dni
|$ -0.000202638159421079
|-2.86%
Leta 2040 bi cena GPUAI lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
GPUAI is a decentralized AI computing protocol that transforms idle GPU resources worldwide into a permissionless, scalable, and secure infrastructure layer. By leveraging blockchain-based scheduling, encrypted job containers, and tokenized incentives, GPUAI enables developers, researchers, and enterprises to access affordable and verifiable compute power—without relying on centralized cloud providers.
The protocol is designed to support real-world AI workloads including model training, inference, and high-performance computation. GPUAI utilizes a federated scheduling engine to allocate jobs across a global mesh of GPU contributors, each ranked by performance and secured via stake-based reputation and zero-knowledge proof validation.
The native GPUAI token powers the ecosystem by incentivizing contributors, securing task execution, and enabling governance decisions. Users can submit jobs, earn rewards for compute participation, or stake tokens to help maintain network integrity.
GPUAI addresses two critical problems in AI infrastructure: compute inequality and resource underutilization, and is aligned with the Web3 movement for decentralized, trustless infrastructure. It is not a GPU rental service—but a protocol layer for distributed, verifiable AI computing.
