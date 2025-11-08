Današnja cena GPU AI

Današnja cena kriptovalute GPU AI (GPUAI) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GPUAI v USD je -- na GPUAI.

Kriptovaluta GPU AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 821,663, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B GPUAI. V zadnjih 24 urah se je GPUAI trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0127499, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je GPUAI premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije GPU AI (GPUAI)

Tržna kapitalizacija $ 821.66K$ 821.66K $ 821.66K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 821.66K$ 821.66K $ 821.66K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

