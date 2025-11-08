Današnja cena GOTM

Današnja cena kriptovalute GOTM (GOTM) v živo je $ 0.00218376, s spremembo 3.83 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GOTM v USD je $ 0.00218376 na GOTM.

Kriptovaluta GOTM je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 372,081, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 170.39M GOTM. V zadnjih 24 urah se je GOTM trgovalo med $ 0.00207032 (najnižje) in $ 0.00224881 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00423586, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00202947.

V kratkoročni uspešnosti se je GOTM premaknil +0.22% v zadnji uri in -8.97% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije GOTM (GOTM)

Tržna kapitalizacija $ 372.08K$ 372.08K $ 372.08K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.16M$ 2.16M $ 2.16M Zaloga v obtoku 170.39M 170.39M 170.39M Skupna ponudba 987,883,711.5018097 987,883,711.5018097 987,883,711.5018097

