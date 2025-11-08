Današnja cena Gorilla

Današnja cena kriptovalute Gorilla (GORILLA) v živo je $ 0.00158953, s spremembo 6.57 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GORILLA v USD je $ 0.00158953 na GORILLA.

Kriptovaluta Gorilla je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,589,532, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B GORILLA. V zadnjih 24 urah se je GORILLA trgovalo med $ 0.00145348 (najnižje) in $ 0.00160154 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01120028, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0011281.

V kratkoročni uspešnosti se je GORILLA premaknil -0.30% v zadnji uri in -8.03% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Gorilla (GORILLA)

Tržna kapitalizacija $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

