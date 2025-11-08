Današnja cena goodcryptoX

Današnja cena kriptovalute goodcryptoX (GOOD) v živo je $ 0.065404, s spremembo 0.96 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GOOD v USD je $ 0.065404 na GOOD.

Kriptovaluta goodcryptoX je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,386,553, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 21.20M GOOD. V zadnjih 24 urah se je GOOD trgovalo med $ 0.064766 (najnižje) in $ 0.065935 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.186012, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.059693.

V kratkoročni uspešnosti se je GOOD premaknil -0.09% v zadnji uri in -7.34% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije goodcryptoX (GOOD)

Tržna kapitalizacija $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 65.40M$ 65.40M $ 65.40M Zaloga v obtoku 21.20M 21.20M 21.20M Skupna ponudba 999,937,705.7684324 999,937,705.7684324 999,937,705.7684324

Trenutna tržna kapitalizacija goodcryptoX je $ 1.39M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba GOOD je 21.20M, skupna ponudba pa znaša 999937705.7684324. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 65.40M.