Današnja cena Gomble

Današnja cena kriptovalute Gomble (GM) v živo je $ 0.00749525, s spremembo 2.58 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GM v USD je $ 0.00749525 na GM.

Kriptovaluta Gomble je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2,068,892, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 276.03M GM. V zadnjih 24 urah se je GM trgovalo med $ 0.00729501 (najnižje) in $ 0.00751194 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.06274, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00706979.

V kratkoročni uspešnosti se je GM premaknil +0.00% v zadnji uri in -36.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Gomble (GM)

Tržna kapitalizacija $ 2.07M$ 2.07M $ 2.07M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 7.50M$ 7.50M $ 7.50M Zaloga v obtoku 276.03M 276.03M 276.03M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

