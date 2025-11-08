Današnja cena Genopets

Današnja cena kriptovalute Genopets (GENE) v živo je $ 0.00677641, s spremembo 9.47 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GENE v USD je $ 0.00677641 na GENE.

Kriptovaluta Genopets je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 579,625, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 85.57M GENE. V zadnjih 24 urah se je GENE trgovalo med $ 0.00619018 (najnižje) in $ 0.00685295 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 37.83, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00512048.

V kratkoročni uspešnosti se je GENE premaknil +1.04% v zadnji uri in +2.07% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Genopets (GENE)

Tržna kapitalizacija $ 579.63K$ 579.63K $ 579.63K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 677.41K$ 677.41K $ 677.41K Zaloga v obtoku 85.57M 85.57M 85.57M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Genopets je $ 579.63K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba GENE je 85.57M, skupna ponudba pa znaša 100000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 677.41K.