Današnja cena Gap Tooth Lizard

Današnja cena kriptovalute Gap Tooth Lizard ($GAPPY) v živo je --, s spremembo 18.93 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz $GAPPY v USD je -- na $GAPPY.

Kriptovaluta Gap Tooth Lizard je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 245,738, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 99.91B $GAPPY. V zadnjih 24 urah se je $GAPPY trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je $GAPPY premaknil -0.81% v zadnji uri in -45.65% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Gap Tooth Lizard ($GAPPY)

Tržna kapitalizacija $ 245.74K$ 245.74K $ 245.74K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 245.74K$ 245.74K $ 245.74K Zaloga v obtoku 99.91B 99.91B 99.91B Skupna ponudba 99,906,805,287.48557 99,906,805,287.48557 99,906,805,287.48557

