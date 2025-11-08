Današnja cena FUST Token

Današnja cena kriptovalute FUST Token (FUST) v živo je $ 0.00007832, s spremembo 3.60 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FUST v USD je $ 0.00007832 na FUST.

Kriptovaluta FUST Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2,584,115, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 33.00B FUST. V zadnjih 24 urah se je FUST trgovalo med $ 0.0000737 (najnižje) in $ 0.00007991 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00023234, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00003075.

V kratkoročni uspešnosti se je FUST premaknil -0.46% v zadnji uri in -11.91% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije FUST Token (FUST)

Tržna kapitalizacija $ 2.58M$ 2.58M $ 2.58M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.58M$ 2.58M $ 2.58M Zaloga v obtoku 33.00B 33.00B 33.00B Skupna ponudba 33,000,000,000.0 33,000,000,000.0 33,000,000,000.0

