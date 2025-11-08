FUSION Cena (FSN)
Današnja cena kriptovalute FUSION (FSN) v živo je $ 0.00630038, s spremembo 9.24 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FSN v USD je $ 0.00630038 na FSN.
Kriptovaluta FUSION je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 492,909, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 78.23M FSN. V zadnjih 24 urah se je FSN trgovalo med $ 0.00576738 (najnižje) in $ 0.00635153 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 9.76, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00006601.
V kratkoročni uspešnosti se je FSN premaknil -0.30% v zadnji uri in -14.77% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija FUSION je $ 492.91K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba FSN je 78.23M, skupna ponudba pa znaša 78766088.125. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 496.26K.
Danes je bila sprememba cene FUSION v USD $ +0.000533.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene FUSION v USD $ -0.0024358377.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene FUSION v USD $ +0.0088673822.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene FUSION v USD $ -0.01273825988975667.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ +0.000533
|+9.24%
|30 dni
|$ -0.0024358377
|-38.66%
|60 dni
|$ +0.0088673822
|+140.74%
|90 dni
|$ -0.01273825988975667
|-66.90%
Leta 2040 bi cena FUSION lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Fusion is a project which consists of an all-inclusive blockchain-based financial platform that offers cross-chain, cross-organization, and cross-data source services through smart contract employment. FUSION was established by the CEO of BitSE, an incubation company which developed QTUM Blockchain and the VeChain blockchain, crypto projects which are both successful. Fusion uses the Hierarchical Hybrid Consensus Mechanism (HHCM) that borrows things from PoW and PoS. At the same time, it uses a parallel computing by grouping nodes together, creating an efficient and safe platform.
The Fusion team used in its whitepaper the term Internet of Values which refers mostly to cryptocurrency related matters, such as the exchange and management of digital assets securely and without intermediaries. The Distributed Control Right Management is a security layer that protects all locked-in cryptocurrency assets on the Fusion blockchain. The distributed storage and sharding of a private key ensures that no one can have access the complete private key, meaning that no single node can gain control of the digital assets. Along with the traditional transaction triggering mechanism, FUSION incorporated time and event based triggers into its smart contracts. These three triggering modes have resulted from various financial situations, and have been designed to meet the requests of complex financial smart contracts.
BitSE, the company behind the Fusion Project, was founded in 2013 by Dejun Qian, being also responsible for the creation of QTUM and VeChain. QTUM and VeChain are both blockchain foundations which developed into independent ventures. The native token of the Fusion platform, FSN, will be used in paying network fees. Smart contracts require FSN in order for them to be executed, much like how ETH is used in the Ethereum network. Fusion (FSN) has a short history in the cryptocurrency market, which does not allow us to make predictions in the long term. Fusion cryptocurrency will have its Fusion mainnet launch before 30th June. We can expect a small increase in price due to this.
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.