Današnja cena kriptovalute FUSION v živo je 0.00630038 USD. Tržna kapitalizacija FSN je 492,909 USD. Spremljajte posodobitve cen iz FSN v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o FSN

Informacije o ceni FSN

Kaj je FSN

Bela knjiga FSN

Uradna spletna stran FSN

Tokenomika FSN

Napoved cen FSN

FUSION Logotip

FUSION Cena (FSN)

Cena 1 FSN v USD v živo:

$0.00630038
$0.00630038
+9.20%1D
FUSION (FSN) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:57:32 (UTC+8)

Današnja cena FUSION

Današnja cena kriptovalute FUSION (FSN) v živo je $ 0.00630038, s spremembo 9.24 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FSN v USD je $ 0.00630038 na FSN.

Kriptovaluta FUSION je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 492,909, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 78.23M FSN. V zadnjih 24 urah se je FSN trgovalo med $ 0.00576738 (najnižje) in $ 0.00635153 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 9.76, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00006601.

V kratkoročni uspešnosti se je FSN premaknil -0.30% v zadnji uri in -14.77% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije FUSION (FSN)

$ 492.91K
--
$ 496.26K
78.23M
78,766,088.125
Trenutna tržna kapitalizacija FUSION je $ 492.91K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba FSN je 78.23M, skupna ponudba pa znaša 78766088.125. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 496.26K.

Zgodovina cene FUSION, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00576738
24H Nizka
$ 0.00635153
24H Visoka

$ 0.00576738
$ 0.00635153
$ 9.76
$ 0.00006601
-0.30%

+9.24%

-14.77%

-14.77%

Zgodovina cen FUSION (FSN) v USD

Danes je bila sprememba cene FUSION v USD $ +0.000533.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene FUSION v USD $ -0.0024358377.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene FUSION v USD $ +0.0088673822.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene FUSION v USD $ -0.01273825988975667.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.000533+9.24%
30 dni$ -0.0024358377-38.66%
60 dni$ +0.0088673822+140.74%
90 dni$ -0.01273825988975667-66.90%

Napoved cene za kriptovaluto FUSION

Napoved cene FUSION (FSN) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena FSN v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen FUSION (FSN) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena FUSION lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute FUSION v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen FSN za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute FUSION.

Kaj je FUSION (FSN)

Fusion is a project which consists of an all-inclusive blockchain-based financial platform that offers cross-chain, cross-organization, and cross-data source services through smart contract employment. FUSION was established by the CEO of BitSE, an incubation company which developed QTUM Blockchain and the VeChain blockchain, crypto projects which are both successful. Fusion uses the Hierarchical Hybrid Consensus Mechanism (HHCM) that borrows things from PoW and PoS. At the same time, it uses a parallel computing by grouping nodes together, creating an efficient and safe platform.

The Fusion team used in its whitepaper the term Internet of Values which refers mostly to cryptocurrency related matters, such as the exchange and management of digital assets securely and without intermediaries. The Distributed Control Right Management is a security layer that protects all locked-in cryptocurrency assets on the Fusion blockchain. The distributed storage and sharding of a private key ensures that no one can have access the complete private key, meaning that no single node can gain control of the digital assets. Along with the traditional transaction triggering mechanism, FUSION incorporated time and event based triggers into its smart contracts. These three triggering modes have resulted from various financial situations, and have been designed to meet the requests of complex financial smart contracts.

BitSE, the company behind the Fusion Project, was founded in 2013 by Dejun Qian, being also responsible for the creation of QTUM and VeChain. QTUM and VeChain are both blockchain foundations which developed into independent ventures. The native token of the Fusion platform, FSN, will be used in paying network fees. Smart contracts require FSN in order for them to be executed, much like how ETH is used in the Ethereum network. Fusion (FSN) has a short history in the cryptocurrency market, which does not allow us to make predictions in the long term. Fusion cryptocurrency will have its Fusion mainnet launch before 30th June. We can expect a small increase in price due to this.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o FUSION

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta FUSION?
Če bi kriptovaluta FUSION rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute FUSION.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:57:32 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti FUSION (FSN)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti FUSION

$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.6633
$0.000018720
$0.28113
$1.649
$0.20732
