Današnja cena FUSION

Današnja cena kriptovalute FUSION (FSN) v živo je $ 0.00630038, s spremembo 9.24 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FSN v USD je $ 0.00630038 na FSN.

Kriptovaluta FUSION je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 492,909, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 78.23M FSN. V zadnjih 24 urah se je FSN trgovalo med $ 0.00576738 (najnižje) in $ 0.00635153 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 9.76, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00006601.

V kratkoročni uspešnosti se je FSN premaknil -0.30% v zadnji uri in -14.77% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije FUSION (FSN)

Tržna kapitalizacija $ 492.91K$ 492.91K $ 492.91K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 496.26K$ 496.26K $ 496.26K Zaloga v obtoku 78.23M 78.23M 78.23M Skupna ponudba 78,766,088.125 78,766,088.125 78,766,088.125

