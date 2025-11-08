BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute FUSIO v živo je 0.00118609 USD. Tržna kapitalizacija FUSIO je 238,523 USD. Spremljajte posodobitve cen iz FUSIO v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

FUSIO Cena (FUSIO)

Nerazporejeno

Cena 1 FUSIO v USD v živo:

$0.00118609
0.00%1D
mexc
USD
FUSIO (FUSIO) Live Price Chart
Današnja cena FUSIO

Današnja cena kriptovalute FUSIO (FUSIO) v živo je $ 0.00118609, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FUSIO v USD je $ 0.00118609 na FUSIO.

Kriptovaluta FUSIO je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 238,523, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 201.10M FUSIO. V zadnjih 24 urah se je FUSIO trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00609484, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00118064.

V kratkoročni uspešnosti se je FUSIO premaknil -- v zadnji uri in -34.22% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije FUSIO (FUSIO)

$ 238.52K
--
$ 1.19M
201.10M
1,000,000,000.0
Trenutna tržna kapitalizacija FUSIO je $ 238.52K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba FUSIO je 201.10M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.19M.

Zgodovina cene FUSIO, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
24H Nizka
$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0
$ 0.00609484
$ 0.00118064
--

--

-34.22%

-34.22%

Zgodovina cen FUSIO (FUSIO) v USD

Danes je bila sprememba cene FUSIO v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene FUSIO v USD $ -0.0006275654.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene FUSIO v USD $ -0.0008929664.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene FUSIO v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0--
30 dni$ -0.0006275654-52.91%
60 dni$ -0.0008929664-75.28%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto FUSIO

Napoved cene FUSIO (FUSIO) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena FUSIO v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen FUSIO (FUSIO) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena FUSIO lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute FUSIO v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen FUSIO za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute FUSIO.

Kaj je FUSIO (FUSIO)

FUSIO by BlockGuard is a next-generation, AI-powered wealth management ecosystem built on blockchain. It seamlessly merges traditional finance (TradFi) with decentralized finance (DeFi), offering users intuitive tools to create, manage, and optimize diversified investment portfolios.

🔹 Core Features: Curated Portfolios: Professionally designed, tokenized bundles for simplified investing.

Portfolio Pro: Advanced back testing and customization tools for retail and experienced investors.

FUSIO Wallet: Secure, self-custody wallet integrated with portfolio tools, fiat on/off ramps, and staking access.

Fantasy FUSIO: A gamified investment simulation platform using real market data and $FUSIO for competition entry and rewards.

Pledging Platform: A smart contract-based system offering fixed APRs while allowing users to retain full asset custody.

Consultancy & White Label Services: Enterprise-grade solutions for institutions and ecosystem partners.

🔹 Token Utility – $FUSIO: Used for staking, transaction fees, portfolio NFT discounts, and Fantasy FUSIO entry.

Tokenomics include a buy-and-burn mechanism, governance rights, and tiered utility benefits.

Built to scale alongside the upcoming BlockGuard Layer 1 blockchain.

FUSIO empowers users, novice and expert alike, with the tools to invest intelligently, safely, and autonomously in the new financial era.

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o FUSIO

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta FUSIO?
Če bi kriptovaluta FUSIO rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute FUSIO.
