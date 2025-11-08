Današnja cena FUSIO

Današnja cena kriptovalute FUSIO (FUSIO) v živo je $ 0.00118609, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FUSIO v USD je $ 0.00118609 na FUSIO.

Kriptovaluta FUSIO je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 238,523, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 201.10M FUSIO. V zadnjih 24 urah se je FUSIO trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00609484, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00118064.

V kratkoročni uspešnosti se je FUSIO premaknil -- v zadnji uri in -34.22% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije FUSIO (FUSIO)

Tržna kapitalizacija $ 238.52K$ 238.52K $ 238.52K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Zaloga v obtoku 201.10M 201.10M 201.10M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija FUSIO je $ 238.52K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba FUSIO je 201.10M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.19M.