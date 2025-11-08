FUSIO Cena (FUSIO)
Današnja cena kriptovalute FUSIO (FUSIO) v živo je $ 0.00118609, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FUSIO v USD je $ 0.00118609 na FUSIO.
Kriptovaluta FUSIO je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 238,523, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 201.10M FUSIO. V zadnjih 24 urah se je FUSIO trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00609484, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00118064.
V kratkoročni uspešnosti se je FUSIO premaknil -- v zadnji uri in -34.22% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija FUSIO je $ 238.52K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba FUSIO je 201.10M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.19M.
Danes je bila sprememba cene FUSIO v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene FUSIO v USD $ -0.0006275654.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene FUSIO v USD $ -0.0008929664.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene FUSIO v USD $ 0.
Leta 2040 bi cena FUSIO lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
FUSIO by BlockGuard is a next-generation, AI-powered wealth management ecosystem built on blockchain. It seamlessly merges traditional finance (TradFi) with decentralized finance (DeFi), offering users intuitive tools to create, manage, and optimize diversified investment portfolios.
🔹 Core Features: Curated Portfolios: Professionally designed, tokenized bundles for simplified investing.
Portfolio Pro: Advanced back testing and customization tools for retail and experienced investors.
FUSIO Wallet: Secure, self-custody wallet integrated with portfolio tools, fiat on/off ramps, and staking access.
Fantasy FUSIO: A gamified investment simulation platform using real market data and $FUSIO for competition entry and rewards.
Pledging Platform: A smart contract-based system offering fixed APRs while allowing users to retain full asset custody.
Consultancy & White Label Services: Enterprise-grade solutions for institutions and ecosystem partners.
🔹 Token Utility – $FUSIO: Used for staking, transaction fees, portfolio NFT discounts, and Fantasy FUSIO entry.
Tokenomics include a buy-and-burn mechanism, governance rights, and tiered utility benefits.
Built to scale alongside the upcoming BlockGuard Layer 1 blockchain.
FUSIO empowers users, novice and expert alike, with the tools to invest intelligently, safely, and autonomously in the new financial era.
