Današnja cena FTMTOKEN

Današnja cena kriptovalute FTMTOKEN (FTMX) v živo je $ 0.057398, s spremembo 6.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FTMX v USD je $ 0.057398 na FTMX.

Kriptovaluta FTMTOKEN je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 14,349,614, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 250.00M FTMX. V zadnjih 24 urah se je FTMX trgovalo med $ 0.053207 (najnižje) in $ 0.058023 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.137551, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.01575309.

V kratkoročni uspešnosti se je FTMX premaknil -0.03% v zadnji uri in -6.33% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije FTMTOKEN (FTMX)

Tržna kapitalizacija $ 14.35M$ 14.35M $ 14.35M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 37.31M$ 37.31M $ 37.31M Zaloga v obtoku 250.00M 250.00M 250.00M Skupna ponudba 650,000,000.0 650,000,000.0 650,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija FTMTOKEN je $ 14.35M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba FTMX je 250.00M, skupna ponudba pa znaša 650000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 37.31M.