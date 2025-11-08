Današnja cena FTF100

Današnja cena kriptovalute FTF100 (FTF100) v živo je --, s spremembo 27.48 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FTF100 v USD je -- na FTF100.

Kriptovaluta FTF100 je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 83,173, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B FTF100. V zadnjih 24 urah se je FTF100 trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je FTF100 premaknil +0.10% v zadnji uri in -30.85% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije FTF100 (FTF100)

