Današnja cena Foundry

Današnja cena kriptovalute Foundry (FDRY) v živo je --, s spremembo 11.55 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FDRY v USD je -- na FDRY.

Kriptovaluta Foundry je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 752,895, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.98M FDRY. V zadnjih 24 urah se je FDRY trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00188783, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je FDRY premaknil -0.37% v zadnji uri in -24.98% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Foundry (FDRY)

Tržna kapitalizacija $ 752.90K$ 752.90K $ 752.90K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 752.90K$ 752.90K $ 752.90K Zaloga v obtoku 999.98M 999.98M 999.98M Skupna ponudba 999,983,312.9651494 999,983,312.9651494 999,983,312.9651494

