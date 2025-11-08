Današnja cena kriptovalute Foundry v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija FDRY je 752,895 USD. Spremljajte posodobitve cen iz FDRY v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Foundry v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija FDRY je 752,895 USD. Spremljajte posodobitve cen iz FDRY v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Foundry (FDRY) v živo je --, s spremembo 11.55 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FDRY v USD je -- na FDRY.
Kriptovaluta Foundry je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 752,895, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.98M FDRY. V zadnjih 24 urah se je FDRY trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00188783, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.
V kratkoročni uspešnosti se je FDRY premaknil -0.37% v zadnji uri in -24.98% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Tržne informacije Foundry (FDRY)
$ 752.90K
--
$ 752.90K
999.98M
999,983,312.9651494
Trenutna tržna kapitalizacija Foundry je $ 752.90K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba FDRY je 999.98M, skupna ponudba pa znaša 999983312.9651494. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 752.90K.
Zgodovina cene Foundry, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
24H Nizka
$ 0
24H Visoka
$ 0
$ 0
$ 0.00188783
$ 0
-0.37%
+11.55%
-24.98%
-24.98%
Zgodovina cen Foundry (FDRY) v USD
Danes je bila sprememba cene Foundry v USD $ 0. V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Foundry v USD $ 0. V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Foundry v USD $ 0. V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Foundry v USD $ 0.
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ 0
+11.55%
30 dni
$ 0
-17.43%
60 dni
$ 0
+61.05%
90 dni
$ 0
--
Napoved cene za kriptovaluto Foundry
Napoved cene Foundry (FDRY) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena FDRY v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Foundry (FDRY) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Foundry lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Foundry v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen FDRY za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Foundry.
Kaj je Foundry (FDRY)
GetFoundry is a specialized AI agent foundry that builds domain-expert agents capable of performing actual business tasks, starting with professional video marketing. Unlike generic AI tools that try to do everything poorly, GetFoundry creates agents that excel at specific functions - beginning with GetVideos.app, which solved character consistency in AI video generation using Veo 3 technology. The project aims to replace expensive human specialists with AI agents that can generate professional-grade marketing videos in hours rather than weeks, at a fraction of traditional agency costs. The foundry approach means each new agent will serve different business functions while maintaining the high specialization standard proven by the video marketing agent.
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Foundry?
Če bi kriptovaluta Foundry rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Foundry.
Koliko je kriptovaluta Foundry vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Foundry je --. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Foundry še vedno dobra naložba?
Foundry ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v FDRY, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Foundry?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Foundry v vrednosti --.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Foundry?
Cena kriptovalute FDRY se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Foundry v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena FDRY.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Foundry?
Na ceno FDRY vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,550.27
+1.73%
ETH
3,445.04
+4.47%
SOL
160.74
+3.42%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1655
+6.66%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za FDRY na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par FDRY/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Foundry gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Foundry letos rasla?
Cena kriptovalute Foundry bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Foundry (FDRY).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:03:02 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.