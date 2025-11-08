Današnja cena Fork Chain

Današnja cena kriptovalute Fork Chain (FORK) v živo je --, s spremembo 4.57 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FORK v USD je -- na FORK.

Kriptovaluta Fork Chain je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 13,413.4, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.40M FORK. V zadnjih 24 urah se je FORK trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00497353, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je FORK premaknil +0.57% v zadnji uri in -19.34% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Fork Chain (FORK)

Tržna kapitalizacija $ 13.41K$ 13.41K $ 13.41K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 13.41K$ 13.41K $ 13.41K Zaloga v obtoku 999.40M 999.40M 999.40M Skupna ponudba 999,404,198.452889 999,404,198.452889 999,404,198.452889

