Današnja cena kriptovalute Forge3 v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija FORGE je 12,855.02 USD. Spremljajte posodobitve cen iz FORGE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Forge3 Cena (FORGE)

Cena 1 FORGE v USD v živo:

--
----
0.00%1D
Forge3 (FORGE) Live Price Chart
Današnja cena Forge3

Današnja cena kriptovalute Forge3 (FORGE) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FORGE v USD je -- na FORGE.

Kriptovaluta Forge3 je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 12,855.02, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.88M FORGE. V zadnjih 24 urah se je FORGE trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je FORGE premaknil -- v zadnji uri in -25.83% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Forge3 (FORGE)

$ 12.86K
$ 12.86K$ 12.86K

--
----

$ 12.86K
$ 12.86K$ 12.86K

999.88M
999.88M 999.88M

999,884,591.7340739
999,884,591.7340739 999,884,591.7340739

Trenutna tržna kapitalizacija Forge3 je $ 12.86K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba FORGE je 999.88M, skupna ponudba pa znaša 999884591.7340739. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 12.86K.

Zgodovina cene Forge3, USD

-25.83%

-25.83%

Zgodovina cen Forge3 (FORGE) v USD

Danes je bila sprememba cene Forge3 v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Forge3 v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Forge3 v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Forge3 v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0--
30 dni$ 0-41.29%
60 dni$ 0-69.81%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Forge3

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Forge3 v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen FORGE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Forge3.

Kaj je Forge3 (FORGE)

Forge3 is a Web3 collaboration platform built on Solana that connects crypto founders, creators, and developers to bring ideas to life. The platform enables secure deal-making through an on-chain escrow payment system, ensuring both parties in a transaction are protected.

Users can:

Post project ideas or freelance gigs

Connect with top Web3 talent

Collaborate in a trustless environment

Manage payments securely via our smart contract escrow

The $FORGE token powers the Forge3 ecosystem by:

Offering discounted platform fees when used for payments

Driving a deflationary burn mechanism tied to real transaction volume

Creating utility that grows as the network of deals expands

Our mission is to become the trust layer for Web3 work, enabling safe, transparent, and efficient peer-to-peer business transactions across the Solana ecosystem.

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Forge3?
Če bi kriptovaluta Forge3 rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Forge3.
Pomembne panožne novice Forge3 (FORGE)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

