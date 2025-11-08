Današnja cena Forge3

Današnja cena kriptovalute Forge3 (FORGE) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FORGE v USD je -- na FORGE.

Kriptovaluta Forge3 je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 12,855.02, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.88M FORGE. V zadnjih 24 urah se je FORGE trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je FORGE premaknil -- v zadnji uri in -25.83% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Forge3 (FORGE)

Tržna kapitalizacija $ 12.86K$ 12.86K $ 12.86K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 12.86K$ 12.86K $ 12.86K Zaloga v obtoku 999.88M 999.88M 999.88M Skupna ponudba 999,884,591.7340739 999,884,591.7340739 999,884,591.7340739

Trenutna tržna kapitalizacija Forge3 je $ 12.86K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba FORGE je 999.88M, skupna ponudba pa znaša 999884591.7340739. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 12.86K.