Današnja cena FLIP

Današnja cena kriptovalute FLIP (FLIP) v živo je $ 0.00045911, s spremembo 5.41 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FLIP v USD je $ 0.00045911 na FLIP.

Kriptovaluta FLIP je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 457,869, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B FLIP. V zadnjih 24 urah se je FLIP trgovalo med $ 0.00041947 (najnižje) in $ 0.00047609 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00424548, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0000707.

V kratkoročni uspešnosti se je FLIP premaknil +1.61% v zadnji uri in -25.37% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije FLIP (FLIP)

Tržna kapitalizacija $ 457.87K$ 457.87K $ 457.87K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 457.87K$ 457.87K $ 457.87K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija FLIP je $ 457.87K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba FLIP je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 457.87K.