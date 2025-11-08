Današnja cena Flayer

Današnja cena kriptovalute Flayer (FLAY) v živo je $ 0.01730802, s spremembo 5.38 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FLAY v USD je $ 0.01730802 na FLAY.

Kriptovaluta Flayer je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 10,386,406, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 600.00M FLAY. V zadnjih 24 urah se je FLAY trgovalo med $ 0.01595211 (najnižje) in $ 0.01789217 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.257272, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.01259989.

V kratkoročni uspešnosti se je FLAY premaknil +0.77% v zadnji uri in -29.07% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Flayer (FLAY)

Tržna kapitalizacija $ 10.39M$ 10.39M $ 10.39M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 17.31M$ 17.31M $ 17.31M Zaloga v obtoku 600.00M 600.00M 600.00M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Flayer je $ 10.39M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba FLAY je 600.00M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 17.31M.