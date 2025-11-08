Današnja cena Finger Monkey

Današnja cena kriptovalute Finger Monkey (FM) v živo je --, s spremembo 1.76 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FM v USD je -- na FM.

Kriptovaluta Finger Monkey je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 35,372, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 960.00M FM. V zadnjih 24 urah se je FM trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je FM premaknil +0.64% v zadnji uri in +17.66% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Finger Monkey (FM)

Tržna kapitalizacija $ 35.37K$ 35.37K $ 35.37K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 36.32K$ 36.32K $ 36.32K Zaloga v obtoku 960.00M 960.00M 960.00M Skupna ponudba 985,587,307.0 985,587,307.0 985,587,307.0

