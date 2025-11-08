Današnja cena FEAR

Današnja cena kriptovalute FEAR (FEAR) v živo je $ 0.00700817, s spremembo 2.32 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FEAR v USD je $ 0.00700817 na FEAR.

Kriptovaluta FEAR je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 124,155, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 17.72M FEAR. V zadnjih 24 urah se je FEAR trgovalo med $ 0.00645523 (najnižje) in $ 0.00707807 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 3.88, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00629862.

V kratkoročni uspešnosti se je FEAR premaknil -0.21% v zadnji uri in -7.23% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije FEAR (FEAR)

Tržna kapitalizacija $ 124.16K$ 124.16K $ 124.16K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 292.52K$ 292.52K $ 292.52K Zaloga v obtoku 17.72M 17.72M 17.72M Skupna ponudba 41,739,201.62033058 41,739,201.62033058 41,739,201.62033058

