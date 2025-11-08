Današnja cena FaZeSway

Današnja cena kriptovalute FaZeSway (SWAY) v živo je --, s spremembo 2.59 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SWAY v USD je -- na SWAY.

Kriptovaluta FaZeSway je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 9,895.39, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.53M SWAY. V zadnjih 24 urah se je SWAY trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00135071, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je SWAY premaknil -- v zadnji uri in -13.73% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije FaZeSway (SWAY)

Tržna kapitalizacija $ 9.90K$ 9.90K $ 9.90K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 9.90K$ 9.90K $ 9.90K Zaloga v obtoku 999.53M 999.53M 999.53M Skupna ponudba 999,528,296.043741 999,528,296.043741 999,528,296.043741

Trenutna tržna kapitalizacija FaZeSway je $ 9.90K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SWAY je 999.53M, skupna ponudba pa znaša 999528296.043741. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 9.90K.