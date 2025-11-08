Današnja cena Farcats

Današnja cena kriptovalute Farcats (FARCATS) v živo je --, s spremembo 4.39 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FARCATS v USD je -- na FARCATS.

Kriptovaluta Farcats je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 357,829, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B FARCATS. V zadnjih 24 urah se je FARCATS trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0010799, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je FARCATS premaknil 0.00% v zadnji uri in -13.04% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Farcats (FARCATS)

Tržna kapitalizacija $ 357.83K$ 357.83K $ 357.83K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 357.83K$ 357.83K $ 357.83K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

