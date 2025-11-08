Današnja cena Faircaster

Današnja cena kriptovalute Faircaster (FAIR) v živo je $ 0.00005375, s spremembo 20.03 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FAIR v USD je $ 0.00005375 na FAIR.

Kriptovaluta Faircaster je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2,366,347, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 44.02B FAIR. V zadnjih 24 urah se je FAIR trgovalo med $ 0.00004207 (najnižje) in $ 0.00005725 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0001335, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000835.

V kratkoročni uspešnosti se je FAIR premaknil +0.55% v zadnji uri in -38.26% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Faircaster (FAIR)

Tržna kapitalizacija $ 2.37M$ 2.37M $ 2.37M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 5.38M$ 5.38M $ 5.38M Zaloga v obtoku 44.02B 44.02B 44.02B Skupna ponudba 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

