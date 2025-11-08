Današnja cena Exim

Današnja cena kriptovalute Exim (EXIM) v živo je $ 0.085389, s spremembo 7.97 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz EXIM v USD je $ 0.085389 na EXIM.

Kriptovaluta Exim je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 115,654, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.35M EXIM. V zadnjih 24 urah se je EXIM trgovalo med $ 0.078851 (najnižje) in $ 0.085605 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.125048, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.06399.

V kratkoročni uspešnosti se je EXIM premaknil +0.14% v zadnji uri in -13.01% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Exim (EXIM)

Tržna kapitalizacija $ 115.65K$ 115.65K $ 115.65K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 19.19M$ 19.19M $ 19.19M Zaloga v obtoku 1.35M 1.35M 1.35M Skupna ponudba 224,763,629.073 224,763,629.073 224,763,629.073

Trenutna tržna kapitalizacija Exim je $ 115.65K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba EXIM je 1.35M, skupna ponudba pa znaša 224763629.073. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 19.19M.