Današnja cena Evolve PRO

Današnja cena kriptovalute Evolve PRO (EVOP) v živo je $ 0.03983049, s spremembo 6.93 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz EVOP v USD je $ 0.03983049 na EVOP.

Kriptovaluta Evolve PRO je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,990,832, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 50.00M EVOP. V zadnjih 24 urah se je EVOP trgovalo med $ 0.03645454 (najnižje) in $ 0.04002615 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.074445, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0031876.

V kratkoročni uspešnosti se je EVOP premaknil +0.11% v zadnji uri in -7.35% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Evolve PRO (EVOP)

Tržna kapitalizacija $ 1.99M$ 1.99M $ 1.99M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.99M$ 1.99M $ 1.99M Zaloga v obtoku 50.00M 50.00M 50.00M Skupna ponudba 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Evolve PRO je $ 1.99M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba EVOP je 50.00M, skupna ponudba pa znaša 50000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.99M.