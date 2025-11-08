Današnja cena EVA

Današnja cena kriptovalute EVA (EVA) v živo je $ 0.00041384, s spremembo 4.92 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz EVA v USD je $ 0.00041384 na EVA.

Kriptovaluta EVA je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 353,893, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 853.25M EVA. V zadnjih 24 urah se je EVA trgovalo med $ 0.00039442 (najnižje) in $ 0.00047838 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00159008, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0002248.

V kratkoročni uspešnosti se je EVA premaknil -0.65% v zadnji uri in -37.17% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije EVA (EVA)

Tržna kapitalizacija $ 353.89K$ 353.89K $ 353.89K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 414.76K$ 414.76K $ 414.76K Zaloga v obtoku 853.25M 853.25M 853.25M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija EVA je $ 353.89K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba EVA je 853.25M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 414.76K.