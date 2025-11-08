Današnja cena EPIC FAIL GUY

Današnja cena kriptovalute EPIC FAIL GUY (EFG) v živo je $ 0.00001215, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz EFG v USD je $ 0.00001215 na EFG.

Kriptovaluta EPIC FAIL GUY je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 10,440.92, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 859.30M EFG. V zadnjih 24 urah se je EFG trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00048874, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0000121.

V kratkoročni uspešnosti se je EFG premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije EPIC FAIL GUY (EFG)

Tržna kapitalizacija $ 10.44K$ 10.44K $ 10.44K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 10.44K$ 10.44K $ 10.44K Zaloga v obtoku 859.30M 859.30M 859.30M Skupna ponudba 859,296,669.9192874 859,296,669.9192874 859,296,669.9192874

Trenutna tržna kapitalizacija EPIC FAIL GUY je $ 10.44K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba EFG je 859.30M, skupna ponudba pa znaša 859296669.9192874. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 10.44K.