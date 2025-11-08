BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute EPIC FAIL GUY v živo je 0.00001215 USD. Tržna kapitalizacija EFG je 10,440.92 USD. Spremljajte posodobitve cen iz EFG v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute EPIC FAIL GUY v živo je 0.00001215 USD. Tržna kapitalizacija EFG je 10,440.92 USD. Spremljajte posodobitve cen iz EFG v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o EFG

Informacije o ceni EFG

Kaj je EFG

Uradna spletna stran EFG

Tokenomika EFG

Napoved cen EFG

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

EPIC FAIL GUY Logotip

EPIC FAIL GUY Cena (EFG)

Nerazporejeno

Cena 1 EFG v USD v živo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
EPIC FAIL GUY (EFG) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 22:20:04 (UTC+8)

Današnja cena EPIC FAIL GUY

Današnja cena kriptovalute EPIC FAIL GUY (EFG) v živo je $ 0.00001215, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz EFG v USD je $ 0.00001215 na EFG.

Kriptovaluta EPIC FAIL GUY je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 10,440.92, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 859.30M EFG. V zadnjih 24 urah se je EFG trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00048874, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0000121.

V kratkoročni uspešnosti se je EFG premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije EPIC FAIL GUY (EFG)

$ 10.44K
$ 10.44K$ 10.44K

--
----

$ 10.44K
$ 10.44K$ 10.44K

859.30M
859.30M 859.30M

859,296,669.9192874
859,296,669.9192874 859,296,669.9192874

Trenutna tržna kapitalizacija EPIC FAIL GUY je $ 10.44K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba EFG je 859.30M, skupna ponudba pa znaša 859296669.9192874. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 10.44K.

Zgodovina cene EPIC FAIL GUY, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00048874
$ 0.00048874$ 0.00048874

$ 0.0000121
$ 0.0000121$ 0.0000121

--

--

0.00%

0.00%

Zgodovina cen EPIC FAIL GUY (EFG) v USD

Danes je bila sprememba cene EPIC FAIL GUY v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene EPIC FAIL GUY v USD $ -0.0000019259.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene EPIC FAIL GUY v USD $ -0.0000038462.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene EPIC FAIL GUY v USD $ -0.000015084014414823326.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0--
30 dni$ -0.0000019259-15.85%
60 dni$ -0.0000038462-31.65%
90 dni$ -0.000015084014414823326-55.38%

Napoved cene za kriptovaluto EPIC FAIL GUY

Napoved cene EPIC FAIL GUY (EFG) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena EFG v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen EPIC FAIL GUY (EFG) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena EPIC FAIL GUY lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute EPIC FAIL GUY v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen EFG za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute EPIC FAIL GUY.

Kaj je EPIC FAIL GUY (EFG)

EFG - STICK-FIGURE FAIL LEGEND Born in late 2006 on 4chan, Epic Fail Guy emerged as a stick-figure character destined to fail at everything he attempts. A symbol of early internet humor and the inevitable mishaps of digital life. Know Your Meme officially documents Epic Fail Guy, cementing his place in internet culture history. The meme had already spread across various online communities by this point.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir EPIC FAIL GUY (EFG)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o EPIC FAIL GUY

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta EPIC FAIL GUY?
Če bi kriptovaluta EPIC FAIL GUY rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute EPIC FAIL GUY.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 22:20:04 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti EPIC FAIL GUY (EFG)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti EPIC FAIL GUY

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

Splendor

Splendor

SPLD

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$0.4698
$0.4698$0.4698

+839.60%

Flux

Flux

FLUX

$0.23688
$0.23688$0.23688

+116.66%

0G

0G

0G

$1.679
$1.679$1.679

+60.82%

Inspect

Inspect

INSP

$0.01002
$0.01002$0.01002

+59.04%

Kusama

Kusama

KSM

$14.319
$14.319$14.319

+40.75%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.