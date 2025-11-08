Današnja cena END

Današnja cena kriptovalute END (END) v živo je $ 0.00616294, s spremembo 5.46 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz END v USD je $ 0.00616294 na END.

Kriptovaluta END je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 744,696, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 120.81M END. V zadnjih 24 urah se je END trgovalo med $ 0.0057574 (najnižje) in $ 0.00624463 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.087624, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00383942.

V kratkoročni uspešnosti se je END premaknil -0.83% v zadnji uri in -17.64% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije END (END)

Tržna kapitalizacija $ 744.70K$ 744.70K $ 744.70K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 3.08M$ 3.08M $ 3.08M Zaloga v obtoku 120.81M 120.81M 120.81M Skupna ponudba 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija END je $ 744.70K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba END je 120.81M, skupna ponudba pa znaša 500000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.08M.