Današnja cena kriptovalute ELLA v živo je 0.00107333 USD. Tržna kapitalizacija ELLA je 1,079,527 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ELLA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o ELLA

Informacije o ceni ELLA

Kaj je ELLA

Bela knjiga ELLA

Uradna spletna stran ELLA

Tokenomika ELLA

Napoved cen ELLA

ELLA Logotip

ELLA Cena (ELLA)

Nerazporejeno

Cena 1 ELLA v USD v živo:

$0.00107333
+4.10%1D
mexc
USD
ELLA (ELLA) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:01:00 (UTC+8)

Današnja cena ELLA

Današnja cena kriptovalute ELLA (ELLA) v živo je $ 0.00107333, s spremembo 4.15 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ELLA v USD je $ 0.00107333 na ELLA.

Kriptovaluta ELLA je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,079,527, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.96M ELLA. V zadnjih 24 urah se je ELLA trgovalo med $ 0.00101039 (najnižje) in $ 0.0011012 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00136588, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je ELLA premaknil -0.32% v zadnji uri in -14.53% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije ELLA (ELLA)

$ 1.08M
--
$ 1.08M
999.96M
999,955,367.887856
Trenutna tržna kapitalizacija ELLA je $ 1.08M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ELLA je 999.96M, skupna ponudba pa znaša 999955367.887856. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.08M.

Zgodovina cene ELLA, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00101039
24H Nizka
$ 0.0011012
24H Visoka

$ 0.00101039
$ 0.0011012
$ 0.00136588
$ 0
-0.32%

+4.15%

-14.53%

-14.53%

Zgodovina cen ELLA (ELLA) v USD

Danes je bila sprememba cene ELLA v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene ELLA v USD $ -0.0001332079.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene ELLA v USD $ +0.0005424425.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene ELLA v USD $ +0.00070633007849405617.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+4.15%
30 dni$ -0.0001332079-12.41%
60 dni$ +0.0005424425+50.54%
90 dni$ +0.00070633007849405617+192.46%

Napoved cene za kriptovaluto ELLA

Napoved cene ELLA (ELLA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ELLA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen ELLA (ELLA) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena ELLA lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute ELLA v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ELLA za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute ELLA.

Kaj je ELLA (ELLA)

$ELLA is a unique project on the Solana blockchain, inspired by a rare blue merle French Bulldog.

$ELLA blends real-world charm with digital culture, aiming to create a loyal, community-driven ecosystem.

$ELLA is more than just a meme coin, $ELLA represents creativity, authenticity, and long-term vision—led by a proven team committed to building something meaningful, fun, and lasting in the crypto world and beyond.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o ELLA

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta ELLA?
Če bi kriptovaluta ELLA rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute ELLA.
Pomembne panožne novosti ELLA (ELLA)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti ELLA

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.