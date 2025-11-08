Današnja cena ELLA

Današnja cena kriptovalute ELLA (ELLA) v živo je $ 0.00107333, s spremembo 4.15 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ELLA v USD je $ 0.00107333 na ELLA.

Kriptovaluta ELLA je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,079,527, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.96M ELLA. V zadnjih 24 urah se je ELLA trgovalo med $ 0.00101039 (najnižje) in $ 0.0011012 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00136588, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je ELLA premaknil -0.32% v zadnji uri in -14.53% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije ELLA (ELLA)

Tržna kapitalizacija $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Zaloga v obtoku 999.96M 999.96M 999.96M Skupna ponudba 999,955,367.887856 999,955,367.887856 999,955,367.887856

