Današnja cena Eli5a

Današnja cena kriptovalute Eli5a (ELI5A) v živo je $ 0.02287231, s spremembo 10.04 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ELI5A v USD je $ 0.02287231 na ELI5A.

Kriptovaluta Eli5a je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 455,822, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 19.93M ELI5A. V zadnjih 24 urah se je ELI5A trgovalo med $ 0.02076393 (najnižje) in $ 0.02333398 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.03709928, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00431141.

V kratkoročni uspešnosti se je ELI5A premaknil -0.94% v zadnji uri in -10.07% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Eli5a (ELI5A)

Tržna kapitalizacija $ 455.82K$ 455.82K $ 455.82K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 480.32K$ 480.32K $ 480.32K Zaloga v obtoku 19.93M 19.93M 19.93M Skupna ponudba 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Eli5a je $ 455.82K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ELI5A je 19.93M, skupna ponudba pa znaša 21000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 480.32K.